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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamaların kalkacağı haberi gelinlikçilerde büyük hareketliliğe neden oldu

Kısıtlamaların kalkacağı haberi gelinlikçilerde büyük hareketliliğe neden oldu

Wilma Elles görüntü

Sosyal Medya Evlilik Teklifi Yasaklar Sinema Filmi Basın Mensupları 

-Klasik araca binmesi
-Gelinlikçi ile röp
-Wilma Elles ile röp

( İSTANBUL )- Gelinlik giyen ünlü oyuncu Elles, gazetecilerin "evlilik" sorularını yanıtladı İSTANBUL

- Korona virüs yasaklarının hafifletilmesi haberi birçok sektörde olduğu gibi gelinlikçileri de sevindirdi. Ümraniye’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla açılışı gerçekleşen bir gelinlik firmasının sahibi olan Tuğba Yeter “1 Mart’ta kısıtlamaların hafifletilmesi kararı bizde büyük bir hareketlenemeye neden oldu” dedi.
Korona virüs nedeniyle alınan tedbir kararları doğrultusunda uzun bir süredir yapılamayan düğünler için 1 Mart tarihi itibariyle alınan kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi bekleniyor. Hal böyle olunca hem düğün salonlarında hem de gelinlikçiler de büyük hareketlilik başladı.
Ümraniye’de ünlü sanatçıların katılımıyla açılışı gerçekleştirilen bir gelinlik firmasının sahibi Tuğba Yeter kısıtlama kararlarının hafifletilmesi haberinden sonra büyük bir hareketlenme yaşadıklarını belirterek “2020 yılında pandemiden dolayı düğünlerimiz hep kısıtlı oldu. Bu nedenle gelinlerimiz daha çok sade ve düz modeller tercih ettiler. Bu yıl tam tersi gelen gelinlerimizin hepsi yasakların kalkmasını beklerken daha gösterişli, daha alımlı ve ışıltılı gelinlikler tercih etmeye başladılar. Açıkçası bu da bizim hoşumuza gidiyor onları hazırlarken ışıltılı görünmeleri. Sektör canlanmaya başladı.
Özellikle 1 Mart itibariyle kısıtlamaların hafif hafif azaltılacağı söylendikten sonra herkes tarihlerini belirlemeye başladı.
Bu tarihler belirlendikçe bize de dönüşler hızlı bir şekilde başladı.
Biz de bu durumdan oldukça mutluyuz" dedi.
Ünlü oyuncu sürpriz evlilik teklifi aldığını açıkladı Gelinlik firmasının açılışına birbirinden ünlü isimler de katıldı.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, sosyal medya fenomenleri Aleyna Dalveren, Ece Ronay ve Fatma Gül açılışa renk kattı. Üzerine giydiği gelinlikle açılışta boy gösteren Wilma Elles, basın mensuplarının evlilik sorularını da yanıtladı. Sürpriz bir evlilik teklifi aldığını açıklayan Elles, "Benim yeni bir sinema filmi var aralık ayında çekimi gerçekleştirildi.
Bu sabah buraya Malatya'nın tozuyla geldim gelinlik giydim. Orada da bir dizi çekimi gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Ama düğünlerde eğlenmeyi dans etmeyi çok özledim. Gerçekten de çok eksik kaldı bu. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Şuan da benim için yakın zamanda evlilik görünmüyor. Ancak hiç beklemediğim şekilde bir evlilik teklifi aldım. O zaman gerçekten anladım ki bu çok hızlı olabilecek bir ihtimal. O yüzden belki de bir anda karar alabilirim. Hayatta en güzel şey aşktır” diye konuştu.
(VK-ÖFA
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