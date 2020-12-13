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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı

Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı

Araç içinden anons detay

Polis Aracı Polis Polis Ekipleri Hanlı 

-Sokaktaki vatandaşların uyarılması
-Çocukların kaçması
-Polisin sokakta oturan vatandaşlarla konuşması
-Sokağa çıkanlara ceza yazılması

( HATAY )- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis anons yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyardı. Sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona vakalarının artış gösterdiği ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda anonslar yaparak korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Sokaktaki bazı vatandaşlar uyarıyla evlerine girerken sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.Uyarıları dikkate almayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da ceza tutanağı düzenlendi.

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