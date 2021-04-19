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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada motosikleti böyle çaldılar

Kısıtlamada motosikleti böyle çaldılar

Motosikletin çalınma anın güvenlik kamera görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Parmak İzi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar, bahçede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt altına alındı. Olay, 17 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Çanakkale Lisesi civarında meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması rağmen taktıkları maskeleriyle kolayca evin bahçesine giren 2 hırsız, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletin ayaklığını kaldırarak rahat tavırlarla bahçe kapısından çıkardı. Daha sonra sessizce bahçe kapısını kapatan 2 şüpheli gözden kayboldu. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt altına alındı. Motosiklet sahibi H.T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini izledikten hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (UYC-AÇ-
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