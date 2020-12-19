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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada durdurulan araçtaki 5 kişiden 'hastaneye şarj aleti götürüyorduk' savunması

Kısıtlamada durdurulan araçtaki 5 kişiden 'hastaneye şarj aleti götürüyorduk' savunması

-Üniversite dersinden geldiğini iddia eden vatandaşlar

Hafta Sonu Para Cezası Yasaklar Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

--Hastaneye gittiklerini iddia edenler
--Polis uygulaması
--Yasağa uymayan vatandaşlara ceza kesilmesi
--Detaylar

( İSTANBUL ) Kısıtlamada durdurulan araçtaki 5 kişiden "hastaneye şarj aleti götürüyorduk" savunması İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polisin durdurduğu vatandaşlar birbirinden farklı bahanelerle cezalardan kurtulmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı. Arnavutköy’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşların her birinin birbirinden farklı bahaneleri vardı ancak bahaneler sonuçları değiştirmedi ve dışarıya çıkarak kısıtlama ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Üniversite dersim vardı oradan geliyorum Arnavutköy’de kurulan uygulama noktasına takılan vatandaşlardan bazıları üniversite öğrencisi olduklarını, derslerinin yeni bittiklerini söyledi, ancak polis ekipleri yapılan incelemeler doğrultusunda üniversite dersinden geldikleri iddia edilen şahıslara cezai işlem uyguladı. Yakınımız hastanede onun yanına gidiyoruz Yine polisin uygulama noktasına takılan bir araçtan indirilen 5 kişi yakınlarının hastanede olduklarını ve oraya gitmeleri gerektiğini söyledi.

Polisin hastane ile görüşmesinin ardından araçta bulunan 2 kişinin hastaneye gitmesine müsaade edilirken dışarı çıkmalarında zaruri bir durum olmayan diğer 3 kişiye idari para cezası uygulandı. ( BT- MB-
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