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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası kesildi

Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası kesildi

Otomobilin dirft yaptığı anlarda çekilen güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Trafik kurallarını hiçe sayarak drift atan sorumsuz sürücü güvenlik kameralarından tespit edildi AFYON KARAHİSAR

Trafik Kuralları Güvenlik Kamerası Harekete Geç Trafik Cezası Sanayi Sitesi 


- Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayi sitesi içerisinde otomobili ile dirift attığı tespit edilen şahsa 7 bin TL’ye yakın trafik cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün dirift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Olay, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir şahıs 03 AAD 557 plakalı otomobili ile sanayi sitesinde drif atmaya başladı.
Yolun boş olmasını fırsat bilen şahıs otomobili ile 5 dakikaya yakın süre boyunca neredeyse bütün trafik kurallarını hiçe sayarak aracı ile drift attı. Olayın görenler durumu polise bildirince harekete geçen ekipler bölgedeki MOBESE kameralarını incelediklerinde şahsın Ali K., isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Polis ardından aracın plakasını belirleyerek ilgili trafik kanunu maddelerinden toplamda 7 bin TL’ye yakın para cezası kesti. Sorumsuz sürücünün aracı ile yaklaşık 5 dakika boyunca drift attığı anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. (GC-
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