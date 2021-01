Kısıtlamada 8 işyerini soyan hırsız yakalandı

-Zanlı hastaneye götürülürken

-Zanlı adliyeye çıkarılırken

-Bir işyeri sahibi röp.



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 8 işyerine giren hırsız, Siverek polisi tarafından yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin muhtelif noktalarında bulunan işyerlerinin kapılarına zorlayarak içeri giren ve kasalarda bulunan paraları çalan H.i. Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamaralarından eşkâlini tespit etti. Şüpheli şahıs yapılan çalışma ile gözaltına alındı. Emniyet’te ki sorgusu ardından Siverek Adliyesine çıkarılan H.i. mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anlara güvenlik kamerasında Hırsızın bir gecede 8 işyerine girmesi ise bazı, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde H.i. güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalışıyor ve kasalarda bulunan paraları topluyor. (MB-SD-



loading...