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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı

Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı

kaza anı

( BURSA )- O anlar kameralara yansıdı BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'da kısıtlamada seyir halinde bulunan bir otomobil ile çekici çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamada seyir halindeki bir otomobil ile yolda ilerleyen bir çekici çarpıştı. O anlar kamaralara yansıdı.
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