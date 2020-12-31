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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi Sinoplular pazara akın etti

Kısıtlama öncesi Sinoplular pazara akın etti

Pazardaki yoğunluktan satışlardan detaylar

Alışveriş Bild Yılbaşı Karnabahar 

-Esnaftan röportaj
-Vatandaştan röportaj

( SİNOP )- Sinoplunun tercihi mandalina SİNOP

– Sinop’ta vatandaşlar tüm Türkiye’de uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti. Kısıtlama günlerinin gözdesi meyve alışverişi ve mandalina oldu.Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sinop Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar evde geçirecekleri günler için alışverişlerini yapmak üzere pazara geldiler. Esnaf vatandaşların ilgisi karşısında memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşın ilgisi daha çok meyvelere oldu. Pazarda mandalina kapış kapış satıldı. Vatandaşlar yılbaşında pasta kesmek yerine mandalina soymayı tercih ettiklerini belirtti.
Pazarda muz 10 TL, nar 5 TL, mandalina 5 TL, portakal 5 TL, elma 5 TL, ayva 6 TL, armut 6 TL, soğan 2.5 TL, patates 2 TL, limon 3 TL, karnabahar 5 TL, fasulye 10 TL, salata 6 TL, domates 5 TL, patlıcan 7 TL kilo fiyatlarından bulunabildi.
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