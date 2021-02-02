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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara araba böyle çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara araba böyle çarptı: 2 yaralı

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Emekli Öğretmen Araç Kamerası Güvenlik Kamerası Öğretmen Sağlık Ekipleri 

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLER

( GİRESUN )- Çarpma anı araç kamerasına yansıdı GİRESUN

- Giresun’da yayalar için kırmızı ışığın yandığı anda karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye seyir halindeki araç çarptı. Çarpma anı araç kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olay bugün saat 14:15 sıralarında meydana geldi. Giresun’un Eynesil ilçesinde yayalar için kırmızı ışığın yandığı esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen Reyhan Dede (51) ve Makbule Kılıç (59) isimli 2 yaya koşar adımlarla yola atladı. O esnada emekli öğretmen olduğu öğrenilen sürücü Muhsin Avcı kontrolündeki 28 AAY 501 plakalı araç, Eynesil ilçesi istikametinden Görele ilçesi istikametine sol şeritte ilerlerken Çavuşlu Beldesinde ışıklı kavşağa gelince karşıdan karşıya geçmekte olan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç’a çarptı. Yayalar kendilerine doğru gelen aracı görünce geri gitmeye çalıştılar ancak çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldular. Meydana gelen olayda yaralanan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Çarpma anı hem araç kamerasına yansırken hem de yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.
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