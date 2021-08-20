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Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı

Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi...O anlar kameralara yansıdı

-Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Vatandaş cep telefonu görüntüleri

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da kırmızı ışıkta durmayan TIR, kavşaktaki hafif ticarî otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kaza ânı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Bursa-İzmir yolunun Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Karacabey’den Bursa istikametine giden TIR, kırmızı ışıkta durmadı. O esnada hareket eden ticarî araç şoförü, TIR'ın üzerine geldiğini fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticarî araç orta refüje sürüklendi. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken, araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Aksayan trafik polis ekiplerinin gelmesiyle normale döndü. (AU-MŞ)
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