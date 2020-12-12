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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Motosikletli ezilmekten kıl payı kurtuldu- Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı TEKİRDAĞ

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- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde hızını alamayan cip kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Kazada, araçlarında bekleyen 3 kişi yaralanırken, motosikletli sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Kaza Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Eski Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.N.E.’nin idaresindeki 34 AAT 34 plakalı cip, kırmızı ışıkta beklemede bulunan B.K. isimli sürücünün idaresindeki araca sonrasında ise yine kırmızı ışıkta beklemede olan A.K. isimli şahsın hakimiyetindeki araca çarparak takla attı.Ölümden kıl payı kurtulduKırımızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpmanın etkisi ile takla atan araç, devrildiği sırada ışıkta bekleyen bir motosikletlinin üzerine doğru düştü. Takla atan araç düştüğü sırada motosikletinin üzerinde bulunan sürücü küçük bir hamle ile üzerine devrilen aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.Kaza anı güvenli kameralarında yansıdıMeydana gelen korku dolu kazada araçlarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaralanan hastaneye sevk edildi.Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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