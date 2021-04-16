Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı

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( KOCAELİ )-Taksiye çarpan tanker karşı şeride geçince faciadan dönüldü-Tankerin çarptığı taksi sürücüsü yaralandı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiyi çarparak karşı şeride geçti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada taksi sürücüsü ise yaralandı. Kaza dün akşam 19.15. sıralarında Gölcük Merkez Mahallesi D130 Karayolu Karamürsel istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D130 Karayolu yan yol üzerinde bekleyen Yusuf Ö. idaresindeki 41 T 5121plakalı FİAT marka ticari taksi, yeşil ışık yanında İzmit istikametine dönmek için yola çıktı. Bu sırada Karamürsel istikametine gitmekte olan Bedrettin Ş. İdaresindeki akaryakıt tankeri ise kırmızı ışıkta duramayarak taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savrulurken, orta refüjdeki bariyerleri parçalayan tanker ise karşı şeride geçerek 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Taksi sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü Yusuf Ö., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin karşı şeride geçtiği yolun boş olması sonucu faciadan dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışık yanması sonrasında yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye, seyir halindeki tırın çarptığı görünüyor. Görüntülerin devamında taksi yola savrulurken, bariyerleri parçalayan tankerin ise karşı şeride geçerek sürükleniyor.



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