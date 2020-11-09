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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Güvenlik kamerası

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Işık İhlali Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Arabanın çıkışı
-Motosikletin gelmesi
-Çarpışma anı
-Araçtakilerin yola savrulan motosikletliye yardıma koşması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi. Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönen otomobil, bu sırada iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Demir yola savruldu. Araçta bulunan şoför ve yolcular da hızla dışarı çıkıp Demir’in yardımına koştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (YRT-
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