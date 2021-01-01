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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli yılın ilk gününe sessiz uyandı

Kırklareli yılın ilk gününe sessiz uyandı

boş sokaklardan görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Yılbaşı Kalaba Yeni Yıl 


- Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde Kırklareli sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'de başladı ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar ve meydanlar boş kaldı. Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü.
Cumhuriyet caddesi de boş kalan meydanlardan birisi oldu. Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı.
Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu.
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