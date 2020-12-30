- Kırklareli ve Edirne’de yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu



- Kırklareli ve Edirne illerinde yeni yıl öncesinde 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. 7 adrese eş zamanlı operasyon Kırklareli ve Edirne illerinde N.G., M.Ç., B.Y., C.E. ve A.Y. isimli 5 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 505 litre kaçak içki ile ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 1 ton kaçak içki ele geçirildi Şüphelilere yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 4 ara yakalamada 518 litre olmak üzere soruşturmanın başlangıcından itibaren toplamda 1 ton 23 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı jandarmada işlemlerin ardından Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (HC-KU-



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