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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli valisi Bilgin, uygulama yapan polis ve sürücülere gofret dağıttı

Kırklareli valisi Bilgin, uygulama yapan polis ve sürücülere gofret dağıttı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in polis ve jandarma ekiplerine gofret vermesi

Kutlay Jandarma Yılbaşı Allah Yeni Yıl 

-Sürücülere gofret ikram etmesi, yeni yıllarını kutlaması
-Vali Osman Bilgin açıklaması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücülerin yılbaşını kutlayarak, gofret dağıttı.
Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile birlikte İstanbul yolu 3. kilometresinde kente girişte polis uygulama noktasında nöbet tutan görevlileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Noktadaki polislere ve sürtücülere gofret ikram eden Bilgin, yeni yılın kendilerine huzur, sağlık ve başarı getirmesi temennilerinde bulundu. Vali Bilgin, “İnşallah yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki bu yıl sıkıntılardan en kısa sürede kurtuluruz. Eski günlerimize, sosyal ortama inşallah kavuşuruz. 2021 yılının herkes için sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Ülkemiz açısından 2021 yılının korona virüsten kurtulmuş bir dönem, kamu personellerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliği için sınırda nöbet tutan bütün Mehmetçiğimiz için sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.
(HC-MEF-
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