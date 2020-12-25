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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 550 litre sahte içki ele geçirildi

sahte içkilere ait görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Sahte İçki Alkollü İçki Yılbaşı İmalathane Sahte İçki Operasyonu 


- Kırklareli’nde imalathaneye çevrilen bir eve yapılan "sahte içki" operasyonunda 550 litre el yapımı içki ele geçirildi, 2 kişide gözaltına alındı.Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, K.E ve S.R isimli şahısların evlerine düzenlediği operasyonda varil ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 550 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, alkol ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ile 500 gram karbon maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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