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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

Vatandaşlara bilgi broşürleri dağıtımı

Rehabilitasyon Nihai Hedef Uyuşturucu Tedavi Süreci Narkotik 

-Kırklareli Valisi açıklama
-İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu açılama
-detay

( KIRKLARELİ ) Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Bulvarında stant kuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurulan stantta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projelere ilişkin konuşması dinletildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Zafer Bilen tarafından vatandaşlara projeler hakkında bilgi verildi, broşürler dağıtıldı."Sorumlu arayarak, çözüme ulaşamayız"Çocukların değişimlerini en iyi annelerin fark edeceğini vurgulayan Bilgin, anneler sayesinde narkotik olayların önüne geçilebileceğini belirtti.
Bilgin, “Bağımlılık Eylem Planı kapsamında bu yıl yeni uygulamaya geçirdiğimiz projede şuna dikkat ediyoruz. Sadece polisin jandarmanın yakalaması, suçluyla mücadelenin nihai amacına ulaşmasını sağlayan bir yöntem değil. Bunun eğitim ayağı var, tedavi süreci var, rehabilitasyon süreci var, gerekirse toplumda istihdamla ilgili problemler varsa onunla ilgili yöntem izlenmesi gerekiyor. Maalesef dünya son dönemde sadece doğal değil, sentetik uyuşturucu riskiyle karşı karşıya. Bu riski de minimize etmemiz, azaltmamız gerekiyor. Annelerin de duyarlılıklarını üst seviyede tutup bu projede nihai hedefin sürdürülebilir bir yaşam ve bağımlılığın azaltıldığı hatta bitirildiği bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Ama el ele vermemiz gerekiyor. Sorumlu arayarak çözüme ulaşamayız” şeklinde konuştu.
Gençlerin korunması yönünde mücadele verdiklerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında anneler ile birlikte narkotik olayların üstesinden geleceklerini ifade etti.

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