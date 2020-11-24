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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Eczacıdan sağlık çalışanlarına moral pankartı

KIRKLARELİ - Eczacıdan sağlık çalışanlarına moral pankartı

- Pankarttan görüntüler - Eczacı Muzaffer Sevencan'ın konuşması Kırklareli 'nde eczacıdan sağlık çalışanlarına moral pankartıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" pankartı ile destek verdi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki eczanenin duvarına sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla pankart asan Eczacı Muzaffer Sevencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid - 19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının bu çalışmasına ortak olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının ve eczacıların martta başlayan yoğun mesaisinin sürdürdüğünü ifade eden Sevencan, şöyle konuştu: "Buradaki doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının her gün görebileceği bir duvara böyle bir yazı asarak moral verebileceğimi düşündüm. Arkadaşlarımızın moral bulduklarını düşünüyorum. Bizler bu mücadelenin neferleriyiz. Bu mücadelede çözüm sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen kurallarına uymak. Halkımızın bize yardım etmesini istiyoruz." Sevencan, pankart için güzel tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

Yoğun Mesai Koronavirüs Muhabir Sağlık Çalışanları Bulduk 

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