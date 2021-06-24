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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu

KIRIKKALE - Şehit anneleri Mehmetçikle buluştu

- Obaköy mesire alanından havadan görüntüler - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Mehmetçiğin şehit anneleriyle buluşması Kırıkkale 'de şehit anneleri Mehmetçikle buluştuKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de şehit anneleri, Mehmetçikle bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Müzeyyen Özhavzalı sorumluluğundaki Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği ile Kırıkkale Üniversitesinden 22 gönüllü akademisyen tarafından şehit ailelerine yönelik sosyal projeler yürütülüyor. İl Jandarma Komutanlığı da bu etkinliklere destek veriyor.Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'in desteğiyle Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğince Obaköy mesire alanındaki Kızılırmak Şehit ve Gaziler Yaşayan Kültür Sanat Müzesi'nde "Mehmetçik ve Şehit Anneleri Kavuşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Şehit annelerinin evlat hasretini bir nebze olsun dindirmek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Etkinlikte şehit anneleriyle yakından ilgilenen Mehmetçikler, onlarla sohbet ederek, evlat hasretlerini dindirmeye çalıştı. Etkinlikte bazı şehit anneleri duygusal anlar yaşadı.

Şehit Sosyal Proje Şehit Anneleri Şehit Aileleri 

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