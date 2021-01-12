Kiralık aracı kundakladı olan renta car firmasına oldu

-Arabanın yakılma anı ve yanması

-Yakıldıktan sonra arabanın durumu

-İHA muhabiriyle renta car sahibinin konuşması

-Araç kiralama firması sahibi Halil Öter'in konuşması

-Öter'in İHA muhabirine arabanın yanmış halini göstermesi

-Yanma anını göstermesi

-Arabayı yakan şahsın arabayı kiraladığı kişiye attığı tehdit mesajlarını göstermesi



( MERSİN ) -- Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi- Hurdaya dönen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi MERSİN



- Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İddiaya göre, 9 Ocak tarihinde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Meltem Sitesinde meydana gelen olayda, O.U. adlı şahsın bir araç kiralama firmasından 3 günlüğüne kiraladığı otomobil, sabaha karşı saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Kundaklama sonucu alev topuna dönen otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden zanlıya ulaştı. Şüphelinin, aracı kiralayan şahsın arkadaşı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden E.D., sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Firma sahibi, şüphelinin serbest bırakılmasına tepkili Araç kiralama firması sahibi Halil Öter, iki şahıs arasındaki husumetin bedelini kendisinin ödediğini belirterek, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İş yerini açalı henüz 1 yıl olduğunu ifade eden Öter, "Cuma akşamı aracı bir şahsa kiraya verdim. Verdiğim arkadaş Tece'deki evine gitmiş. Husumetli olduğu bir arkadaşı varmış ve kendisini sürekli tehdit ediyormuş. Kendi aralarında olan bir durum bu. Sonra husumetli olduğu bu kişi, ticari bir taksi ile petrol istasyonuna gitmiş, oradan benzin aldıktan sonra gelip sitenin önünde park halindeki aracı kundaklamış" dedi.

Olayın ardından aracı kiraya verdiği kişinin kendisini arayarak durumu bildirdiğini kaydeden Öter, "Olay yerine gittiğimde polisler oradaydı ve kamera kayıtlarını inceledik. Kiralayan kişinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliye ulaşıldı. Tüm deliller, gözaltına alınan şüphelinin olayın faili olduğu yönünde. Ancak sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Petrol istasyonuna götüren taksicinin ifadeleri de aynı yönde. Taksici bütün olup biteni anlatmış. Petrol istasyonundan benzin aldığını ve tekrar zanlıyı olay yerine getirdiğini, sonrasında evine götürüp bıraktığını söylüyor. Ayrıca petrol istasyonunun güvenlik kameralarında zanlının görüntüleri de mevcut. Tüm banlara rağmen şüpheli serbest bırakıldı" diye konuştu.

"100 bin liralık zararımın tanzim edilmesini istiyorum" Şu anda bu olayın en büyük mağduru kendisinin olduğunu dile getiren Öter, " 100 bin liralık aracım yandı, kül oldu. Ama zanlı hiçbir şey olmamış gibi serbest kaldı. Bu olay benim zoruma gidiyor, kabul edemiyorum, geceleri yatarken uykum kaçıyor. Düşünün yanı 100 bin liralık mal varlığınızı kül ediyorlar ve kişi hiçbir şey olmamış gibi sosyal medyadan müzik atıyor, geziyor, eğleniyor. Ben zararımızın tanzim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Öter, bir yıllık bütün emeğinin kül olduğunu ifade ederek, karara itiraz edeceklerini ve zanlının tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.



Halil Öter, şüphelinin sosyal medya üzerinden, olaydan bir kaç saate önce aracı kiralayan şahsı tehdit ettiğine yönelik yazışmalarında yer aldığını sözlerine ekledi. Kundaklanma anı kamerada Öte yandan aracın kundaklanma anına ilişkin görüntüler de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına, site önünde park halinde duran aracın aniden alev alarak yandığı anlara ilişkin görüntüler yer alırken, yanan aracın hurdaya dönmüş hali de cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (HSK-



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