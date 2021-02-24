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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti

Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti

-Halk otobüsü güvenlik kamerası

( SİVAS )- Sivas’ta bir genç, sınava giderken evinde unuttuğu kimliğini halk otobüsüyle almaya gitti o anlar güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS

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- Sivas’ta bir genç, sınava giderken evinde unuttuğu kimliğini halk otobüsüyle almaya gitti o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas kent merkezinde sınava gitmek için Sivas Belediyesi özel halk otobüsüne tercih eden genç, ineceği durağa geldiğin de kimliğini evde unuttuğunun fark etti. Gencin, durumu otobüs şoförüne bildirmesi üzerine içinde yolcu bulunan halk otobüsü şoförü rotasını değiştirerek gencin evine gitti. Halk otobüsü şoförü, kimliğini evinden alan genci durakta bıraktı ve sınavda başarılar diledi. Genç, durakta başka bir otobüse bindirilerek sınava merkezine kapılar kapanmadan yetiştirildi. (VK-
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