Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

--Adayın sınav salonuna yetişmesinin görüntüsü



( SİVAS )- Sivas’ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS



- Sivas’ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas’ta B.Ş. isimli bayan aday KPSS ortaöğretim sınavına katılacağı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek okuluna gitti. Saat 9.45’te içeri girmek isteyen aday kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Okulda bulunan görevli polisler durumdan haberdar olunca adayı, trafik ekiplerine yönlendirdi. Trafik polisleri B.Ş.'yi polis otosuna alarak kimliğini almak üzere adayın evine gitti. Evden adayın kimliği temin eden polis ekipleri adayı tekrar sınava gireceği okula götürerek sınava yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DK-



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