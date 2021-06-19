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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kilitli bisikleti saniyeler içerisinde böyle çaldı

Kilitli bisikleti saniyeler içerisinde böyle çaldı

Şahıs detay

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet 

-Kilidi kırması detay
-Çalması detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Sahibi, “Biz şikayetçi olmadan geri getirsin” diye seslendi ANTALYA

- Antalya’da bir kişi, bir iş yerinin önünde kilitli olan bisikleti saniyeler içerisinde kilidini kırarak çaldı. Şahsın o anları güvenlik kamerasına yansırken bisikletin sahibi, “Biz şikayetçi olmadan getirsin. Değilse şikayetçi olacağım” diyerek bisikletini çalan kişiye seslendi. Olay, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, önce bisikletin yanına gelerek çevreyi gözetlediği görüldü.
Şahıs, bisikletin kilidini birkaç kez kırmak istese de başaramadı. Bunun üzerine şahıs, tüm kuvvetini deneyerek bisikletin kilidini kırdı. Daha sonra ise saniyeler içerisinde binerek olay yerinden kaçtı. Sahibi ise sosyal medya hesabından görüntüleri yayımlayarak, “Biz şikayetçi olmadan getirsin. Değilse şikayetçi olacağım” diyerek bisikletini çalan kişiye seslendi. (EG-
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