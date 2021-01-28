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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu

Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu

Köpeğin caddede vatandaşa saldırması ve boğuşmalarının iş yeri güvenlik kamerası kaydı

Sokak Köpeği Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Esnaf Abdullah Akın’ın röportajı

( BİTLİS -ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde cadde üzerinde yürüyen vatandaş, kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu. Ahlat ilçesinin Selçuklu Çarşısı’ndaki caddede yürüyen vatandaş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin, köpekle kısa süreli boğuşma yaşadığı görüldü.
Kısa süreli boğuşma sonrası yumruk darbeleri ile sokak köpeği uzaklaşırken, vatandaşın kolundan hafif şekilde yaralandığı ve saatinin parçalandığı gözlendi. Olay anı iş yerinin kamerasına yansıyan esnaf Abdullah Akın, “İçerdeydik müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olmazsa başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi” diye konuştu.

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