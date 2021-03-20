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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kediye böyle tekme attı

Kediye böyle tekme attı

Vatandaşın kediye tekme atmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bakırköy Ataköy 9. Kısım’da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Bakırköy Ataköy 9. Kısım’da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.
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