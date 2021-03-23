Kazaya karışan otomobil, otoparktaki araçların üstüne böyle uçtu

-kaza anı

-Araçtan görüntü

-Röportaj

-Detaylar



( İSTANBUL )- 6 aracın hasar gördüğü kaza kamerada İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde girişinde trafik kazasına karışan otomobil yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar aldığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere’de bulunan bir sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UH 4603 plakalı araç sürücüsü önce karşı şeritten gelen 34 RZ 6745 plakalı araca çarptı Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından yol kenarında bulunan fabrika otoparkının demir parmaklıklarını aşıp 4 aracın üstüne uçtu. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay sonrası hasar alan arabalar çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazada 2 aracı hasar alan Ali Yoldaşer yaşananları aktararak, “Aracımı kilitlemek üzereydim. Kaza yapan araç hızlıca geliyordu diğer araca vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben buradaydım Allahtan demirde aracın üstüne düştü üstüme gelmedi. Kazayı atlattık son anda kaçtım” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek demir parmaklıkları kırıp araçların üzerine düşmesi yer aldı.



loading...