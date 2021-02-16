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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kazada kulağı koptu o aracının derdine düştü... Defalarca ambulanstan inen sürücü sağlık görevlilerini çileden çıkardı

Kazada kulağı koptu o aracının derdine düştü... Defalarca ambulanstan inen sürücü sağlık görevlilerini çileden çıkardı

kaza anı 2 ayrı güvenlik kamerasından

Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Diyalog 

- kazanın ardından olay yeri yaralılar
- kamyonet sürücüsünün ambulanstan inip aracının başına gitmesi ve zorla ambulansa bindirilmesi
-aracın sahibi olduğunu iddia eden şahsın polisle diyalogları
-araçların kaldırılması

( ANTALYA )- Lüks otomobilin duvara çıkıp hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi- Ev sahibi :" Devamlı duvarıma çarpıyorlar , neredeyse eve Girecekler" ANTALYA

- Antalya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kulağının ucu kopan kamyonet sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Kulağından ve yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, sağlık görevlileri ve polisler tarafından bindirildiği ambulanstan inerken, aracının başından ayrılmak istemedi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilin başında bekleyen ve otomobilin sahibi olduğunu söyleyen kişi de kısa süre sonra ortadan kayboldu. Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Caddesine çıkmakta olan sürücüsü belirlenemeyen 07 ALA 341 plakalı BMV marka lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin’in kullandığı 07 JT020 plakalı Hyundai marka kamyonete çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirlenen 07 ALA 341 plakalı otomobil otomobil kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak yıktıktan sonra durabildi. Kamyonet sürücüsünün kulağı koptu Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına gelirken, polislerin olay yerine gelmelerinin ardından polislerin de yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin’in kulağı hastanede dikildi. Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı Diğer taraftan kaza yapan otomobilin sürücüsü belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, otomobili bir arkadaşının sigara almak için emanet aldığını, kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu. "Duvarım sürekli yıkılıyor" Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek “Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz” dedi.
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