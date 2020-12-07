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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı

Kazada, ambulansın takla atma anı kameraya yansıdı

Elazığ ambulans kazasının güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Güvenlik Kamerası Ticari Araç Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-ARŞİV OLAY YERİ

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı hafif ticari araç ile ambulansın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 6’ıncı kilometresi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.T.H idaresindeki 23 BH 914 plakalı ambulans ile M.T. yönetimindeki 23 HP 633 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisi ile ambulans ters döndü. Kazada, ambulans içerisindeki hasta yara almazken 3’ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ve hasta, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ana yoldan gelen ambulans ile ara yoldan kavşağa çıkan ticari aracın çarpışması yer aldı. Kaza anında ambulansın takla atma anıda görüntülere yansıdı. (CK-HİV-
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