Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Arşiv görüntüler

Hastane Yaşam Mücadelesi Sparta Ağır Yaralı Üniversite Öğrencisi 

-fotoğraf

( ISPARTA )- Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazadan acı haber geldi ISPARTA

- Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 15 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Emin Okudan, tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Okudan’ın Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi. (ASA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement