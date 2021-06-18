Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu

Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu

Kaza anı ve otomobilin takla atması

İlk Müdahale Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Kazada çarpmanın etkisi ile otomobilden bahçeye uçan kadın
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Sürücünün kazayı anlatması
-İl Emniyet Müdürü'nün olay yerinde incelemeleri
-Hurdaya dönenen otomobil

( TOKAT ) TOKAT

- Dört takla atan aracın içerisinden fırlayan bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Celal A. (48) idaresindeki Renault marka 60 AAR 227 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 4 takla atan otomobil Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arka tarafında bulunan Hatice A. (42) araçtan fırlayarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten bahçeye düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile oğlu Onur A. (20) ise başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement