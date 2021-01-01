Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

-Drone görüntüleri

Yılbaşı Halk Otobüsü Yeni Yıl Trol 

--Protokol üyelerinin otobüsü denetlemesi
--Polis ekiplerinin denetlemelerinden detay

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

- Kayseri’de yeni yıl öncesinde tedbirler kapsamında Cumhuriyet Meydanında uygulama yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla asayiş ve trafik ekipleri kentte belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Araçları durduran ekipler, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Öte yandan Cumhuriyet Meydanında denetleme yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, uygulama noktasında durdurulan bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi. Otobüse Garnizon Komutanı Aziz Adalı ile beraber İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli binerek, yolcularla sohbet etti. Yapılan denetlemeler drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı