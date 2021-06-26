KAYSERİ - Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Kaza yeri Kayseri 'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, T.G. idaresindeki 34 PH 3469 plakalı otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı.Kimliği henüz öğrenilemeyen kadın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bu arada kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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