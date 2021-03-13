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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Ambulans Şoförü 

-- Güvenlik kamerası görüntüsü
-- Detaylar

( KAYSERİ ) - Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti-- Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılan ambulans şoförü de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ile 38 P 0228 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 AK 4592 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi de, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Çağrı Dirican da kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dirican'ın İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli ambulans şoförü olduğu öğrenildi. Feci kaza güvenlik kamerasında Öte yandan, can pazarının yaşandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle otomobilden alevlerin yükseldiği görüldü.
(AG-ÖK-Y)
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