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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

KAYSERİ - 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

- Zanlının bir iş yerinin kapısını açma anının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının sağlık kontrolüne getirilişi Kayseri 'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de son 10 günde 8 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Araştırma ve Hırsızlık Büro ekipleri, iş yeri, kurum, ikamet ile bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla yapılan 8 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların failinin S.K. olduğunu tespit etti.Gizlendiği ikamette yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Trol 

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