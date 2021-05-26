KAYSERİ - 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

- Zanlının bir iş yerinin kapısını açma anının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının sağlık kontrolüne getirilişi Kayseri 'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de son 10 günde 8 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Araştırma ve Hırsızlık Büro ekipleri, iş yeri, kurum, ikamet ile bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla yapılan 8 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların failinin S.K. olduğunu tespit etti.Gizlendiği ikamette yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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