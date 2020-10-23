Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaykaya biner gibi motor çaldılar...O anlar kamerada

Kaykaya biner gibi motor çaldılar...O anlar kamerada

güvenlik kamerası

Sağ ve Sol Güvenlik Kamerası Hırsız Göreme Polis Ekipleri 

-hırsızlık anları

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da otoparkta bulunan motosikleti kaykaya biner gibi çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otoparkta park ettiği motosikletinin sabah gittiğinde yerinde göremeyen Harun D. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüpheliyi ve çaldığı 79 AF 210 plakalı motosikleti arama çalışması başlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin açık otoparkın kapısında sağ ve sola baktıktan sonra içeri girdiği sonrasında ağaç dibinde duran motosikleti tek ayağı motosiklette diğer ayağı ile sürükleyerek götürdüğü görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı