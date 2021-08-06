Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kayıp üniversiteli gençten acı haber
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp üniversiteli gençten acı haber

Kayıp üniversiteli gençten acı haber

JAK ekiplerinin dağlık alanda cesedi taşıması

Kayalı Kamera Yangın Ormanlı Üniversite Öğrencisi 

--ARŞİV-

( ANTALYA )- Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki gencin, cansız bedeni bulundu- Gencin, yürüyüş ya da tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor ANTALYA

- Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaybolan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan’ın kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın, yürüyüş ya da tırmanış gerçekleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya’nın Kemer İlçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50’da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü. Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30’a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi.

Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan’ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı. Bugün bölgede yapılan arama neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan’ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan’ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Talihsiz öğrencinin, bölgede yürüyüş ya da tırmanış yaparken dengesini kaybedip düştüğü değerlendiriliyor.
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı