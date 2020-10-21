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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Uzunçayır Baraj Gölü

Barok Kamera Baraj Gölü Üniversite Öğrencisi Araç İçi Kamera 

-Baraj gölü kıyısında hazırlık yapan ekipler
-Ağabi Osman Doku’nun konuşması
-Ağabi Doku’nun ekipleri izlemesi
-Kıyıdaki ekipler
-Sarısaltuk viyadüğü
-Kıyıdaki ekipler
-Jandarmaya ait tekneyle çalışma yapan ekipler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de 291 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmaları takip eden Gülistan’ın ağabeyi Osman Doku, sudaki çalışmaların yanında karada da etkin bir soruşturma yapılmasını beklediklerini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı.226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememiş üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde 45 kişilik ekiple çalışma yeniden başlatıldı. Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 7 gündür devam eden arama çalışmaları kapsamında Tunceli’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen AFAD, dalgıç ekipleri tarafından belirlenen alanlarda su altı aramalara gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde 3 su altı arama robotu (ROV) ve bir taramalı sonar cihazı ile aramalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaları takip eden Gülistan’ın ağabeyi Osman Doku, “Suyun yanında karada da çalışmalar yapılsın. En son görüştüğü kişi Zainal Abarokov. Buraya atladıysa da bir yere gittiyse de ya da öldürüldüyse de bunu Zainal biliyor. Bu olayın çözümü ondan geçiyor” dedi.
(ET-HİV-
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