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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp düşen arkadaşına güldü, bir dakika sonra aynısını yaşadı

Kayıp düşen arkadaşına güldü, bir dakika sonra aynısını yaşadı

İki arkadaşın sırayla düşme görüntüleri

( SAKARYA )- Sakaryalıların buzlu yoldaki zor anları güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

Kahkaha Karya Kamera Güvenlik Kamerası Kaygan Zemin 


- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde zemini donan bir işyeri önünde kayıp düşen kişiye gülen arkadaşı, yaklaşık 1 dakika sonra aynı yerde ayakta duramayıp düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, arkadaşlar arasında eğlence konusu oldu. Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, arkadaşlar aralarından bir kişiye ait olan iş yerinde buluştu. Burada sohbet eden grup, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Dükkan önündeki soğuktan donan zemin, dışarı çıkanların kabusu oldu. Ö.D., kapıdan çıktığı sırada buzlu zeminde kayarak yere serildi. Bu anları görüp arkadaşıyla şakalaşan H. A. da kapıdan çıktığı sırada aynı noktada kayıp düştü. Yere düşen iki arkadaş daha sonra dükkandan ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, görüntüleri birlikte izleyen arkadaş grubunun eğlence konusu oldu. Bu anları kameradan izleyen arkadaşlar birlikte kahkahalara boğuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki arkadaşın kaygan zeminde ayakta duramayıp düşmesi ve düşme anlarını güvenlik kamerasından izleyerek gülüşmeleri yer aldı. (AÇ-GY
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