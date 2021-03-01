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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Polat’ın son görüntüleri

A Haber Adli Tıp Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Adli Tıp Kurumu 

-Polat’ın bulunduğu yer
-Yakınlarının ağlaması
-Polat’ın cesedi
-Polat’ı oğlu Yaşar Polat’ın olayı anlatması
-Polat’ı bulan yeğeni Umut Polat’ın olayı anlatması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da 4 gün önce yürüyüş yapmak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 86 yaşındaki adamı akrabaları WhatsApp üzerinden grup kurarak ararken cesedini Seyhan Nehrinde buldular ADANA

- Adana’da 4 gün önce yürüyüş yapmak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 86 yaşındaki adamı akrabaları WhatsApp üzerinden grup kurarak ararken cesedini Seyhan Nehrinde buldular. Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 8 çocuk babası 86 yaşındaki Paşa Polat, 26 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Yaşlı adamdan akrabaları bir daha haber alamadı. Bu nedenle polise başvuran çocukları ve akrabaları bir taraftan da kendileri yaşlı adamı aramaya başladı.
Aynı gün Asri Mezarlığı civarında görüldüğünü öğrenilen Polat’ı bulmak için yakınları ise mahallelere kayıp ilanları astı. En son Seyhan Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden Polat´ın kızı İnci Barut (42), çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasını izleyerek görüntülerdeki kişinin babası olduğunu tespit etti. Seyhan Mahallesi'nde arama yapan Polat´ın yeğenleri ve çocukları WhatsApp üzerinden `Ağa Amca Arama´ isminde grup kurdu. Yakınları, geniş bir alanda anlık konum paylaşarak aramaya devam etti. Polat’ın yeğeni Umut Polat bu sabah saatlerinden itibaren Seyhan Nehri kıyısında amcasını aramaya başladı.
Umut Polat öğle saatlerinde amcasını Seyhan Nehrinde ölü olarak bularak polise ve yakınlarına haber verdi. Umut Polat Cuma gününden bu yana her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını bugün ise Seyhan Nehrinde cesedini bulduklarını söyledi.

Polat’ın oğlu Yaşar Polat gözyaşları içinde “Babamı sağ bulamadık. Onu her yerde aradık ama bulamadık” dedi.
Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-
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