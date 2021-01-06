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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayan motosikletten düşüp yaralanan kadına şemsiyeli koruma

Kayan motosikletten düşüp yaralanan kadına şemsiyeli koruma

kaza yerinden detay

Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Yaralı Kadın Motosiklet Sürücüsü 

-yaralı kadına yardım
-112 ekibinin müdahalesi ve hastaneye kaldırılması
-kaza anı güvenlik kamerası

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde su birikintisinde kayarak devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan eşi yaralandı. Kazada yaralanan Ayfer Teker Veli’yi, çevredeki vatandaşlar şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştı. Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa caddesinde meydana geldi. Hisar caddesi istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Talip Veli’nin kullandığı 07 LJK 87 plakalı motosiklet, önünde seyir halindeki aracın sola dönmek için yavaşlaması ve motosikletin su birikintisinde kayması sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ayfer Teker Veli yaralanırken, yerde yatan yaralının yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar şemsiye açarak ambulans gelene kadar başında bekledi.112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayfer Teker Veli ambulansla hastaneye götürülürken, kolunda ve omzunda ağrı hisseden motosiklet sürücüsü Talip Veli’de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin yavaşlaması ve kayıp devrildiği anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. (AK-
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