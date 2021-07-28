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Kavşağa ters şeritten girince motosiklete çarptı: 1 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kavşağa ters şeritten girince motosiklete çarptı: 1 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Hastane Sağlık Ekibi Kamera Güvenlik Kamerası 

-KAZANIN ARDINDAN AMBULANSIN YARALIYI GÖTÜRMESİ
-KAZA YAPANLAR VE ARAÇTAKİLER
-TRAFİK EKİBİ ALKOL KONTROLÜ VE DETAY

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin, kavşağa ters şeritten girmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden Sorgun Çamlığı istikametine seyir halindeki Yvanne Crista Sikkeli’nin kullandığı 07 APD 111 plakalı otomobil, kavşağa ters şeritten girdiği sırada, aynı istikamette gitmekte olan Onur Karabuz’un kullandığı 07 AI 753 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak devrilen motosikletin sürücüsü Onur Karabuz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklette yolcu olarak Çağla Karabuz yaralandı. Karabuz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AK-AŞ-Y)
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