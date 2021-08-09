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Katliam gibi kazada ölen karı koca, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Katliam gibi kazada ölen karı koca, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Katliam gibi kazada ölen karı koca, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

-Ölen vatandaşların yakınlarından görüntüler

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü Üniversite Öğrencisi 

--Çiftin gözyaşlarına boğulan oğlundan görüntüler
--Cenaze namazının kılınması
--Cenazelerin cenaze araçlarına taşınması
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Balıkesir’de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nilay ve Ahmet Işıklar çifti, Kocaeli’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir OSB Çevre Yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar (50) çifti, Kocaeli’de son yolculuklarına uğurlandı. Ayvalık’ta bulunan yakınlarının yazlığına gitmek için yola çıktıkları otobüste yaşamını yitiren çiftin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli’ye getirildi.
Yakınları gözyaşlarına boğuldu Ailesine teslim edilen Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar (50) çiftinin cenaze namazı, İzmit Fevziye Camii’nde kılındı. Cenaze namazında Işıklar çiftinin tek çocukları olan üniversite öğrencisi Emir Can ışıklar (21) ve çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Işıklar çiftinin cenazesi, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.
(MK-RFK
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