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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti (2)

KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti (2)

- Olay yeri - Polis ekiplerinin incelemesi Kastamonu 'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Olay, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehtap Sokak'ta, Sabri Bulut (38) ile V.Y. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Y, tabancayla Bulut'a ateş etti.Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.Şüpheli V.Y, polise teslim oldu.Olay, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis Cenaze Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası 

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