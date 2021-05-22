Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Şehit ailesine belediye başkanından ev hediyesi

KASTAMONU - Şehit ailesine belediye başkanından ev hediyesi

- Şehit annesi Nezaket Nar'ın Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a sarılması - Şehit annesi Nezaket Nar'ın tapuya imza atması - Evin tapusunun şehidin annesine teslim edilmesi - Belediye Başkanı ABdullah Çatal'ın makam aracı ile şehit annesini yeni evine götürmesi - Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın şehit annesiyle konuşması Kastamonu lu şehit ailesine belediye başkanından ev hediyesi - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesine, satın aldığı evin tapusunu teslim eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: - "Nezaket annemize evlat yokluğu göstermeden evlatlık yapmaya çalışacağız. Nezaket annemize ve Mustafa babamıza evimiz hayırlı uğurlu olsun"KASTAMONU (AA) - HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine ilçe belediye başkanı Abdullah Çatal tarafından ev hediye edildi.Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24) ailesine acı haberi ulaştıran ekipte yer alan Belediye Başkanı Çatal, anne Nezaket Nar'ın "Benim ev kiramı bile oğlum ödüyordu" sözlerinden etkilendi.Şehidin cenazesinin 10 Mayıs'ta ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verilmesi sonrası ev bulmak için harekete geçen Çatal, kendi imkanları ile aileye yeni bir daire aldı.Belediye Başkanı Çatal, şehit annesi Nezaket Nar ile Taşköprü Tapu Müdürlüğüne giderek dairenin tapusunu teslim etti.Başkan Çatal, AA muhabirine, Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ı şehit verdikleri için çok üzüldüklerini söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu aktaran Çatal, şöyle konuştu:"Bugün Nezaket annemizin gülücükleriyle bizler de mutlu olduk. Nezaket anneye evimizin tapusunu teslim ettik. Türkiye'nin hiçbir yerinde dilerim bu acılar yaşanmaz. Nezaket annemize evlat yokluğu göstermeden evlatlık yapmaya çalışacağız. Bizler onun birer evlatlarıyız. Nezaket annemize ve Mustafa babamıza evimiz hayırlı uğurlu olsun."Bu vatanın kolay kazanılmadığını söyleyen Çatal, "Bizler de senin bir oğlunuz. Bizi de evladın olarak kabul et. Senin evine temizlik için her hafta birini göndereceğim. Evinizi de temizleteceğiz." diye konuştu.
Şehit annesi Nezaket Nar ise Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür etti.Ailenin yeni alınan eve önümüzdeki günlerde taşınacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Şehit Annesi Makam Aracı Harekete Geç Şehit Ailesi 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement