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Kasksız motosikletli sürücülerin seyir halindeyken tehlikeli muhabbeti kamerada
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kasksız motosikletli sürücülerin seyir halindeyken tehlikeli muhabbeti kamerada

Kasksız motosikletli sürücülerin seyir halindeyken tehlikeli muhabbeti kamerada

Motosikletlilerden detaylar (Araç kamerası)

( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE

Araç Kamerası Muhabbet Kamera 


- Kırıkkale'de seyir halindeyken yan yana gelerek trafikte muhabbet eden iki kasksız motosikletli kazaya davetiye çıkardı. Kırıkkale’de gece saatlerinde Millet Bulvarı’nda kasksız motosiklet kullanan iki sürücü, trafikte tehlike saçtı. Kimliği belirsiz iki motosikletli seyir halindeyken yan yana gelerek muhabbet etti. Bir süre sonra motosikletlilerden bir tanesi zaman zaman hızını artırarak kazaya davetiye çıkardı. Motosikletlerden bir tanesinin ön ve arka farlarının da yanmaması dikkatlerden kaçmadı. Tehlikeli hareketlerle araçların önünden geçip kavşaktan dönüş yaptı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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