Kasksız motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada

-yaralının ambulans beklemesi

-yaralının acı içerisinde kıvranması

-vatandaşların müdahalesi

-Kazayı anlatan bir başka araç sürücüsü

-ambulansın gelmesi ve hastaneye götürmesi



( ANTALYA )- Geri manevrayla caddeye çıkmaya çalışan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü ANTALYA



- Manavgat Demokrasi Bulvarı’nda yol kenarında park halindeyken geri geri çıkmaya çalışan otomobile, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yol kenarında park halindeki otomobilin, yolu görmeden geri çıktığı ve motosikletin otomobile hızla arkadan çarparak savrulduğu anlak kaydedildi. Kaza, Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Muhammed Nalbant’ın kullandığı 07 ABP 024 plakalı motosiklet, park yerinden yolu görmeden dikkatsiz bir şekilde çıkmakta olan Hasan Gezer’in kullandığı 07 AOG 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaskı bulunmayan ve şans eseri başını yere çarpmadan kazadan kurtulan sürücü kaza sonrası ayağa kalkarak kendini kaldırıma attı. Yaralanan ve acı çeken motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar ayağına buz koyarak yardımcı olmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Nalbant, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (EA-

