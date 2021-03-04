Kasklı kundakçılar galerideki lüks araçları böyle yaktı

-İki şüphelinin başındaki kaskla gelmeleri

-Ellerindeki bidonlar

-Araçlara yanıcı maddeyi dökmeleri

-Yere dökmeleri

-Ateşe vermeleri

-Uzaklaşmaları

-detay



( ANTALYA )- Ellerinde bidonla gelen iki kişi benzin döküp otomobilleri ateşe verdi- Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi- Yangında 3 otomobil küle döndü, aç otomobil zarar gördü ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde lüks arabalarında bulunduğu oto galerideki kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Başında kask ve ellerinde yanıcı madde bidonuyla galeriye gelen iki şüpheli ortalığı yangın yerine çevirdi. İki şüpheli polis operasyonuyla aynı gün yakalandı. Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D-400 karayoluna üzerindeki bir oto galeride bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 3 araç tamamen küle dönerken, 3 araç ise zarar görmüştü. Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galerideki yangının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araçların 2 kişi tarafından kundaklandığını tespit etti. 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerasına ise kundaklama anı saniye saniye yansıdı. Başında siyah kask ve ellerinde yanıcı madde bulunan iki şüpheli, geldikleri oto galerideki lüks araçların üzerine ve yere de yanıcı madde döktü. Ardından geri çekilen iki şüpheli, araçları ateşe verip olay yerinden hızla uzaklaştı. Araçların kısa sürede alev alması saniye kaydedildi. Dükkan komşusu galerici Mehmet Cesur, ”Karşıda iki çocuk gözüküyor kamerada. Biz yoktuk dükkanda. Bize haber geldi geç saatte. Saat 01.30 civarında geldik. Arkadaşların arabası yanıyordu. Bizde kendi arabalarımızı kurtardık. Bizimkilere de sıçramış biraz ama bir şey yok. Diğer arkadaşların arabaları yandı. İki kişi görünüyor ama kim olduğunu bilmiyorum. Bir bidon var ellerinde. İtfaiyeler geldi söndürdü ama araçların hepsi yandı” diye konuştu.





loading...