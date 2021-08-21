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Karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba böyle çarptı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba böyle çarptı

Karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba böyle çarptı

Kaza anı

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-Olay yeri

( İSTANBUL )- Koşarak karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi İSTANBUL

- Arnavutköy’de sabah saatlerinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, bugün sabah saat 08.30 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi Ayazma Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Abdulkadir P. ‘ye caddeden geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Kaza sonrasında Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Abuldakir P. ‘nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı da öğrenildi. (BT-HK-
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