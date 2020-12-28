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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kars’ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada

Kars’ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada

Hırsızların evin kapısını zorlaması (Güvenlik kamerası)

Ziynet Eşyası Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızların evde olayı gerçekleştirmesi (Güvenlik kamerası)

( KARS ) KARS

- Kars’ta 200 bin liralık ziynet eşyası kasasını çalan 3 kafadar hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Güvenlik kamerası inceleyen polis hırsızlık olayının faillerini kısa sürede yakaladı. Merkez Şehitler Mahallesinde bulunan bir ikamette yaklaşık 200 bin lira değerin de ziynet eşyasının bulunduğu kasanın çalınması polisi harekete geçirdi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği ikametgahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 kafadar hırsızın kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlik bilgilerine ulaşılan Ü.A. (18), F.M. (18) ve S.A. (17) polisin yaptığı operasyonla bir otel odasında çaldıkları eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelileri gözaltına alan polis, ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. IÇ-
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